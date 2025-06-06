В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для ученых, педагогов и медиков

В России может появиться льготная ипотека для представителей важнейших для страны профессий. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, экспертные исследования показывают, что в России продолжается отток научных кадров за рубеж. Также актуальна и проблема кадрового дефицита в образовательной и медицинский сферах. При этом многих специалистов беспокоит жилищный вопрос.

«Не могут наши ученые, учителя, врачи на свои, мягко говоря, скромные доходы приобретать жилье. Тем более по нынешней рыночной ипотеке, которая увеличивает цену квартиры в три-шесть раз», — отметил Миронов.

Депутат напомнил, что в 2022 году правительство ввело льготную ипотеку для IT-специалистов. Аналогичную меру поддержки необходимо предусмотреть и для представителей других важнейших профессий.

«Сейчас наша фракция готовит поправки, чтобы ввести для них льготную ипотеку со ставкой в 5%», — рассказал политик.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин поручил разработать предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО.