В Госдуме предложили ввести допвыплаты для работников культуры, медиков, учителей и ученых

Работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям следует предоставить ежегодную выплату, чтобы повысить привлекательность бюджетных специальностей. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий дополнительные выплаты бюджетникам.

«Она должна равняться 7% от уплаченного НДФЛ за год», — подчеркнул Миронов.

Депутат напомнил о дефиците кадров, который возник из-за низких зарплат и высокой нагрузки. По его мнению, мера поможет привлечь молодежь в такие отрасли как наука, образование, медицина и фармацевтика.

Ранее в Минтруде предложили обложить налогами неработающих граждан, у которых есть теневые доходы. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов раскритиковал эту идею и отметил, что нетрудоустроенные официально люди сами страдают от этого.