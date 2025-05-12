Депутат Кирьянов не поддержал идею налога для «бездельников»
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что предложение обложить налогами неработающих людей, имеющих теневые доходы, не имеет жизненного потенциала. Об этом написала «Газета.Ru».
«Можно было бы по-другому решать и вопросы, связанные и с экономическим развитием, и с социальной защитой тех категорий, которые в этом нуждаются. Однако идея, которая прозвучала, далеко не нова, и я бы не сказал, что она имеет жизненный потенциал», — сказал он.
Кирьянов добавил, что власти сосредоточены на работе с предпринимательским сообществом и обработке больших данных для борьбы с теневым бизнесом, и усилия на этом направлении планируется наращивать. Граждане, работающие в тени, сами страдают от этого, теряя возможность обеспечить себе достойную пенсию и сталкиваясь с проблемами при получении кредитов и государственной поддержки.
Ранее в Минтруде РФ предложили меры по борьбе с теневой занятостью.