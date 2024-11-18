В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перевести одного из родителей в многодетной семье на четырехдневную рабочую неделю без снижения заработной платы. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей», — добавил он.
Депутат заявил, что благодаря такой мере родители смогут больше времени уделять детям, при этом снизить уровень стресса и получать больше удовольствия от жизни. А в долгосрочной перспективе это нововведение сможет укрепить институт семьи.
Ранее другой депутат Госдумы — Александр Ильтяков — призвал женщин заводить детей, «пока рожалка работает», и заявил о греховности абортов.
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