В Госдуме предложили вернуться к долгосрочным тарифам ЖКХ

Депутаты Госдумы предложили вернуться к установлению тарифов ЖКХ на пять лет

Депутаты Госдумы планируют к весне 2025 года разработать проект, по которому тарифы ЖКХ с поправкой на индексацию будут устанавливаться на пять лет. Об этом сообщило издание Forbes .

Сейчас тарифы корректируют ежегодно. Это причиняет неудобства как гражданам, так и инвесторам.

«Из-за того, что в текущей ситуации, по сути, невозможно долгосрочное планирование, инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ», — отметила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что уже разработала и согласовала подобный проект.

Кроме того, рабочая группа рекомендовала установить обоснованный размер платы за жилищные услуги. Сегодня цены определяют сами управляющие компании по согласованию с жильцами.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие.