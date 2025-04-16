В Госдуме предложили вернуть скидку 50% для водителей, быстро оплативших штрафы

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил вернуть для водителей скидку в 50% за оперативную оплату штрафов. Свою позицию он объяснил в комментарии 360.ru.

Нилов напомнил, что скидку ввели 10 лет назад и она принесла свои плоды, снизив нагрузку на надзорные и судебные органы. Дело в том, что водители зачастую предпочитали оплатить небольшие штрафы со скидкой, а не тратить время на апелляции.

С января этого года скидку уменьшили с 50% до 25%.

«Данная поправка была подготовлена ко второму чтению, широкого обсуждения не было, вместе с увеличением административных штрафов. Поэтому с учетом того, как все это произошло, мы предлагаем вернуться к тому, от чего ушли», — заявил депутат.

Он предложил, чтобы водителям, оплачивающим штраф в течение 20 дней после вынесения решения, списывали половину суммы, а 30 дней — четверть. Это стимулирует нарушителей быстрее платить, предположил Нилов.

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