В Госдуме предложили вернуть скидку 50% для водителей, быстро оплативших штрафы
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил вернуть для водителей скидку в 50% за оперативную оплату штрафов. Свою позицию он объяснил в комментарии 360.ru.
Нилов напомнил, что скидку ввели 10 лет назад и она принесла свои плоды, снизив нагрузку на надзорные и судебные органы. Дело в том, что водители зачастую предпочитали оплатить небольшие штрафы со скидкой, а не тратить время на апелляции.
С января этого года скидку уменьшили с 50% до 25%.
«Данная поправка была подготовлена ко второму чтению, широкого обсуждения не было, вместе с увеличением административных штрафов. Поэтому с учетом того, как все это произошло, мы предлагаем вернуться к тому, от чего ушли», — заявил депутат.
Он предложил, чтобы водителям, оплачивающим штраф в течение 20 дней после вынесения решения, списывали половину суммы, а 30 дней — четверть. Это стимулирует нарушителей быстрее платить, предположил Нилов.
Ранее юрист Дмитрий Безделин рассказал, как попытка помыть машину во дворе может привести к штрафу.