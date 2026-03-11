В Госдуме предложили ужесточить правила размещения хостелов в жилых домах

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил законодательно ограничить работу хостелов в многоквартирных домах. Он направил обращение вице-премьеру Марату Хуснуллину, документ оказался в распоряжении 360.ru.

Инициатива предлагает разрешить оказание гостиничных услуг только при строгом соблюдении проектных норм нагрузки на инженерные системы и согласии большинства собственников жилья.

Слуцкий отметил, что из почти пяти тысяч хостелов в России значительная часть находится в нежилых помещениях жилых домов. Однако на практике они зачастую превращаются в нелегальные общежития, где массово живут мигранты. Соседи жалуются на угрозы безопасности, шум и антисанитарию.

«Иностранцы шумят в ночное время, портят имущество, мусорят и создают для жизни собственникам соседних квартир невыносимые условия. Чрезмерная эксплуатация систем водо- и электроснабжения приводит к ускоренному износу, платить за который приходится из кармана добросовестных владельцев», — объяснил депутат.

Он подчеркнул, что реализация инициативы наведет порядок в миграционном учете и защитит право граждан на безопасное и комфортное проживание.

Ранее незаконный хостел снесли в деревне Пирогово под Мытищами.