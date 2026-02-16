Незаконный хостел снесли в деревне Пирогово под Мытищами

В деревне Пирогово городского округа Мытищи ликвидировали незаконную постройку, которую использовали как хостел. Здание располагалось на улице Центральной и было снесено из-за выявленных нарушений.

В ходе проверки установили, что земельный участок, предназначенный для личного подсобного хозяйства, использовался под коммерческую деятельность без разрешительной документации. Собственник не оформил необходимые бумаги, что является нарушением градостроительных норм.

Заключение экспертизы подтвердило, что объект представляет потенциальную угрозу безопасности местных жителей. Это стало дополнительным основанием для сноса.

После проведения всех необходимых процедур приняли решение о ликвидации самовольной постройки. В администрации округа отметили, что такие меры направлены на соблюдение законодательства и защиту прав граждан.

Работа по выявлению и ликвидации незаконных объектов продолжается. Это свидетельствует о системной политике в области контроля за использованием земельных участков и соблюдении градостроительных регламентов.