Московский областной центр крови стал призером всероссийской донорской премии

Московский областной центр крови стал лауреатом всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «СоУчастие». Учреждение получило награду в номинации «Мы работаем для вас. Знак качества».

В этой категории отмечают лучшие практики по повышению открытости службы крови, доступности информации для доноров и созданию комфортных условий для их пребывания.

Церемония награждения прошла в московском театре «У Никитских ворот». Обращаясь к лауреатам, художественный руководитель театра, народный артист России Марк Розовский подчеркнул важность донорского движения и поблагодарил всех, кто помогает спасать жизни. По его словам, великодушие и готовность прийти на помощь остаются важнейшими человеческими качествами, которые объединяют медицинское и донорское сообщества.

В 2026 году на премию поступили заявки из 67 российских регионов, а также из Белоруссии и Казахстана. Победителей определяли в 12 номинациях.

Награду представителям Московского областного центра крови вручила организатор премии Елена Стефанюк.

«Всего на конкурс было подано 336 заявок. Это 336 историй „СоУчастия“. А за каждым человеком стоят тысячи и тысячи людей. Поэтому мы старались, чтобы сегодняшний праздник подарил вам радость и вдохновение на новые идеи, проекты», — подчеркнула Елена Стефанюк.

В рамках мероприятия также состоялась всероссийская конференция «Диалог участников института донорства: общие вызовы, многообразие подходов, эффективные решения». Эксперты обсудили успешные практики привлечения доноров, а также участие бизнеса и некоммерческих организаций в развитии донорского движения России.