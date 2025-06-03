В Госдуме предложили увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет

Лантратова предложила увеличить маткапитал за первенца для женщин до 24 лет

В России могутувеличить материнский капитал за рождение первого ребенка на один миллион рублей, если его матери еще не исполнилось 24 лет. Об этом 360.ru сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, мера не только станет дополнительной поддержкой молодым семьям, но и простимулирует более раннее рождение детей.

«Мы видим, как возраст деторождения смещается, что объективно сокращает репродуктивный период женщины и снижает вероятность рождения вторых и последующих детей. Введя эту меру, мы сможем сломить этот тренд на отложенное родительство», — сказала Лантратова.

Депутат подчеркнула, что создание благоприятных условий для молодых родителей позволит им не откладывать столь важное решение.

При выборе отметки в 24 года авторы инициативы ориентировались на физиологию женщин. Кроме того, учитывалось, что к этому возрасту девушка уже успевает получить образование и встать на ноги.

Ранее стало известно, что Владимир Путин продлил программу маткапитала до конца 2030 года. По предварительным оценкам, на реализацию программы из бюджета потребуется выделить 2,776 триллиона рублей.