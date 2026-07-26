В Госдуме предложили уточнить пределы самообороны для защиты дома

Депутат Нилов: закон о самообороне должен защищать граждан, а не наказывать

Пределы допустимой самообороны необходимо четко прописать в российском законодательстве, особенно для ситуаций внутри собственного дома. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По словам депутата, правоприменительная практика требует уточнения 37-й статьи Уголовного кодекса. Это нужно, чтобы человек, защищавший от вооруженного злоумышленника свою семью и жилье, сам не оказался под следствием.

«Мой дом — моя крепость» должно стать незыблемой нормой для судов, подчеркнул Нилов. Если пределы самообороны пропишут яснее, законопослушные граждане перестанут оказываться в роли преступников.

Парламентарий отметил, что опасения, будто это позволит оправдывать бытовые преступления, необоснованны. В каждом случае проводится расследование, экспертиза, а решение принимает только суд.

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