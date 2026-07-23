Юрист Багян предупредил, что за присвоение чужой вещи на улице можно получить штраф или попасть в тюрьму

Юрист Сергей Багян в интервью «Абзацу» предупредил, что за присвоение найденных на улице чужих вещей россиянам грозит наказание. Если человек попытается скрыть или уничтожить идентифицирующие признаки такой вещи, его могут оштрафовать на сумму до 80 тысяч рублей или приговорить к лишению свободы на срок до двух лет.

По словам эксперта, согласно статье 227 Гражданского кодекса РФ, человек, нашедший потерянную вещь, обязан немедленно сообщить об этом владельцу или другому известному ему лицу и вернуть ее. Если он этого не сделает и попытается скрыть вещь или уничтожить ее признаки, позволяющие идентифицировать владельца, то это будет считаться кражей, предусмотренной статьей 158 УК РФ, отметил KP.RU.

Юрист добавил, что тяжесть наказания зависит от стоимости вещи и сопутствующих обстоятельств. Например, если кража совершена группой лиц по предварительному сговору или причинила значительный ущерб владельцу на сумму не менее пяти тысяч рублей, нарушителю может грозить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Багян рекомендовал в случае находки чужой вещи в кафе или автобусе передать ее администрации или водителю, а если нашли на улице — вызвать полицию или отнести находку в отделение, где будет составлен акт. Если в течение шести месяцев владелец не заявит о своих правах, вещь по закону переходит в собственность нашедшего.