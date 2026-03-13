В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил создать Алиментный фонд и привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму. Документ с описанием его инициативы есть в распоряжении 360.ru.

Нужно переложить ответственность на государство

Парламентарий предложил, чтобы государство выплачивало компенсацию за недоплаченные алименты, а затем взыскивало средства с должника с процентами.

«Нужно освободить от этой головной боли женщин, которые месяцами, годами ждут денег от своих бывших и злостных неплательщиков алиментов», — подчеркнул Миронов.

Депутат сослался на данные Федеральной службы судебных приставов, по которым в общедоступном реестре должников по состоянию на декабрь было более 300 тысяч человек. Вмешательство государства, по его словам, позволит быстро навести порядок.