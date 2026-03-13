В Госдуме предложили установить минимальный размер алиментов
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил создать Алиментный фонд и привязать минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму. Документ с описанием его инициативы есть в распоряжении 360.ru.
Нужно переложить ответственность на государство
Парламентарий предложил, чтобы государство выплачивало компенсацию за недоплаченные алименты, а затем взыскивало средства с должника с процентами.
«Нужно освободить от этой головной боли женщин, которые месяцами, годами ждут денег от своих бывших и злостных неплательщиков алиментов», — подчеркнул Миронов.
Депутат сослался на данные Федеральной службы судебных приставов, по которым в общедоступном реестре должников по состоянию на декабрь было более 300 тысяч человек. Вмешательство государства, по его словам, позволит быстро навести порядок.
Важно отличать «не могу» от «не хочу»
Адвокат Артем Багдасарян в комментарии для 360.ru назвал такую идею логичной и оправданной, но заявил, что для ее реализации необходим продуманный механизм.
«Например, четкое разграничение ситуаций, когда родитель действительно не может выплачивать такую сумму и когда он просто уклоняется от обязанностей», — подчеркнул он.
Юрист напомнил, что должник может заболеть или надолго лишиться работы. При этом он призвал не перекладывать родительские обязанности на государственный бюджет и найти надежный способ впоследствии взыскивать долги.
Ранее судебные приставы из Башкирии показали, как многодетная мать, задолжавшая 500 тысяч рублей, спряталась от представителей власти в морозильном ларе.