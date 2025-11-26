В Госдуме предложили установить минимальную сумму алиментов в половину МРОТ

Депутаты Госдумы и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить минимальную сумму алиментов на уровне половины МРОТ. Для чего это необходимо, рассказал 360.ru сам член Совета Федерации.

«У меня была масса обращений по поводу алиментов. Совершенно разные ситуации возникают, но когда мужчина откровенно уклоняется от выплаты алиментов, неофициально устраивается на работу, занижает свои доходы?.. В некоторых случаях выплаты [составляют] три, четыре тысячи. Как можно для своего собственного ребенка выделять такие средства? Я считаю, что хотя бы минимальный порог должен быть», — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что действует не только как политик, но и как отец двух детей. Гибатдинов добавил, что такая мера заставит горе-родителей быть более ответственными к своим детям.

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда должен составить 27 093 рубля в месяц.

С начала года в одном только Подмосковье судебные приставы взыскали почти 3,5 миллиарда рублей по алиментам. Это на 635 миллионов больше, чем за тот же период в прошлом году.