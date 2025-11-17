Судебные приставы Подмосковья взыскали почти 3,5 млрд рублей долгов по алиментам

За 10 месяцев судебные приставы Подмосковья взыскали 3,419 миллиарда рублей задолженности за содержание детей. Это на 635 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значимость проведенной работы заметна и в общем числе исполнительных производства. Доля дел, связанная с взысканием алиментов, составляет 92,6%.

Как отметили в управлении региональной безопасности Московской области, факт подчеркивает приоритетность защиты интересов несовершеннолетних.

Проверить наличие задолженности можно через специальный сервис на официальном сайте ГУФССП или на портале госуслуг. Для этого понадобится ввести имя и фамилию, а также дату рождения. Оплатить долг можно быстро оплатить через те же сервисы. Формирование квитанции доступно в любом банке.