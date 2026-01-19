В Госдуме предложили уравнять в льготах многодетных матерей и ветеранов труда

Многодетных матерей, родивших и воспитавших не менее трех детей, следует признать ветеранами труда. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, документ появился в распоряжении 360.ru.

Парламентарии призвали признавать ветеранами труда матерей имеют не менее 15 лет официального стажа работы. Статус предложили присваивать женщине после того, как младшему ребенку исполнилось 18 лет.

Законопроект направили на заключение в правительство 19 января. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, что нынешних пособий и льгот для многодетных недостаточно.

«Воспитание троих и более детей — это круглосуточная работа без выходных, больничных и отпусков. Такой труд необходимо отмечать государством на должном уровне», — подчеркнул он.

Глава ЛДПР добавил, что законопроект поможет повысить значимость материнского труда в обществе, улучшит материальное положение многодетных родителей и даст дополнительные гарантии молодым семьям, только планирующим ребенка.

Ранее ставку по ипотеке решили устанавливать в зависимости от количества детей в семье. При рождении второго ребенка она уменьшится до 6%, а при появлении третьего — до 4%.