Ставка семейной ипотеки станет зависеть от количества детей

Процент по семейной ипотеке будут устанавливать на дифференцированной основе — его размер определят количеством детей в семье. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его словам, сейчас независимо от числа детей в семье заемщики получают льготную ипотеку под 6%, что не создает значительных стимулов для роста рождаемости.

«Поэтому предлагается увязать процентные ставки с количеством рождаемых детей в семье: если родился первый ребенок, 10% — такая цифра обсуждается, — если родился второй ребенок, то 6%, если родился третий ребенок, то 4%», — сказал Аксаков.

По его словам, проценты будут снижаться параллельно со снижением ключевой ставки.

Помимо этого, для семей предусмотрят дополнительные меры поощрения рождаемости. В их числе возможность оформления кредитных каникул сроком до полутора лет для многодетных, а также специальные льготные условия при оформлении займов или других финансовых услуг.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что снизить ставку по ипотеке можно благодаря рефинансированию и досрочному погашению. Однако подобное снижение ставки обусловлено конкретным пунктом договора.