В Госдуме предложили строить более энергоэффективные дома

В России следует организовать переход к строительству домов с низким энергопотреблением, чтобы снизить расходы граждан и улучшить ситуацию в сфере экологии. Об этом заявил депутат от «Новых людей» Владимир Плякин в запросе к председателю правительства Михаилу Мишустину. Текст документа появился в распоряжении 360.ru.

Он напомнил, что многие дома в стране не соответствуют современным стандартам. Депутат призвал внедрить ряд мер, чтобы строить более энергоэффективные здания.

«Повышение энергоэффективности жилищного фонда приобретает особую актуальность для устойчивого развития России», — отметил он.

По его мнению, необходимо ввести обязательную сертификацию энергоэффективности частных домов с установлением стандартов, направленных на снижение энергопотребления и выбросов углекислого газа. Также ситуацию помогут улучшить снижение налогов и тарифов на энергоресурсы для владельцев энергоэффективных домов.

В качестве третьей меры парламентарий привел поддержку строительства через субсидии, льготные кредиты и организацию бесплатных образовательных программ для застройщиков и граждан по внедрению энергоэффективных технологий.

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