Уникальный архитектурный прием применили в строительстве школы на севере Москвы

В Западном Дегунине построили новый учебный корпус школы, использовав необычный архитектурный прием. Он был реализовал в виде нависающего объема конференц-зала, который поддерживается снаружи V-образными опорами. Об этом передает портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Площадь здания — более 8,5 тысячи квадратных метров. Оно стало частью школы № 2098 имени Л. М. Доватора. Учреждение вместит 400 обучающихся.

Корпус оборудован учебными кабинетами, спортивными площадками и многофункциональными пространствами. Одним из них является зал, который можно использовать не только для проведения мероприятий, но и для отдыха учащихся.

На первом этаже расположили вестибюль, медицинский и спортивный блоки и обеденный зал. На втором — классы для дополнительного образования и концертный зал. На третьем и четвертом — учебные кабинеты.

В спортивной инфраструктуре здания обустроили футбольное поле, дорожки для бега, зоны с песком для прыжков в длину, площадки для командных игр и другие.

Здание украсили яркими тематическими рисунками. Их наносили особым методом сублимации.