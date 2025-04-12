Уникальный архитектурный прием применили в строительстве школы на севере Москвы
В Западном Дегунине построили новый учебный корпус школы, использовав необычный архитектурный прием. Он был реализовал в виде нависающего объема конференц-зала, который поддерживается снаружи V-образными опорами. Об этом передает портал mos.ru со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Площадь здания — более 8,5 тысячи квадратных метров. Оно стало частью школы № 2098 имени Л. М. Доватора. Учреждение вместит 400 обучающихся.
Корпус оборудован учебными кабинетами, спортивными площадками и многофункциональными пространствами. Одним из них является зал, который можно использовать не только для проведения мероприятий, но и для отдыха учащихся.
На первом этаже расположили вестибюль, медицинский и спортивный блоки и обеденный зал. На втором — классы для дополнительного образования и концертный зал. На третьем и четвертом — учебные кабинеты.
В спортивной инфраструктуре здания обустроили футбольное поле, дорожки для бега, зоны с песком для прыжков в длину, площадки для командных игр и другие.
Здание украсили яркими тематическими рисунками. Их наносили особым методом сублимации.
Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков добавил, что корпус школы строили больше двух лет. Все этапы контролировали инспекторы, ведомство провело девять проверок. В настоящий момент здание уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию.