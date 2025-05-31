В Госдуме предложили создать систему детских сберегательных счетов

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» направили в правительство инициативу о создании новой системы детских сберегательных счетов с первоначальным взносом в 100 тысяч рублей из федерального бюджета для каждого родившегося ребёнка. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Авторами законопроекта стали лидер партии депутат Сергей Миронов и глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Законопроект направлен на расширение существующей системы государственной поддержки семей с детьми через введение детского сберегательного счета.

В частности, парламентарии предложили единовременное перечисление денежных средств суммой 100 тысяч рублей на счет, открытый на имя каждого новорожденного гражданина.

«Средствами вместе с накопившимися процентами можно будет пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста», — уточнил Миронов.

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