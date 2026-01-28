В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст женщинам-военным до 43 лет

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о снижении пенсионного возраста для женщин-военных и служащих в силовых ведомствах до 43 лет. Об этом ТАСС сообщил депутат Дмитрий Свищев.

Он уточнил, что инициатива предусматривает право выхода на пенсию лицам, уволенным со службы по достижении предельного возраста пребывания. Для женщин эту планку предложили установить на уровне 43 лет, если они накопили общий трудовой стаж в 25 календарных лет.

«Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но вынуждены уволиться по семейным причинам: чтобы ухаживать за ребенком или родственниками. Они отдали армии, МВД или Росгвардии свыше 12 лет, имеют общий стаж 25 лет, но лишаются права на военную пенсию из-за формального критерия — возраста 45 лет», — сказал парламентарий.

Свищев добавил, что законопроект устраняет дискриминацию, а не создает новую льготу.

Ранее стало известно, что военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября 2026 года.