В Госдуме предложили сделать стерилизацию домашних животных бесплатной

В России могут ввести федеральную программу по бесплатной стерилизации домашних животных. Об этом 360.ru сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

«В отдельных регионах уже принимаются такие меры. На мой взгляд, важно транслировать этот опыт по всей стране», — сказал он.

По словам Арапова, такая программа не только позволит людям проявлять заботу о здоровье своих питомцев, но и уменьшит появление на улицах безнадзорных животных. Возможность стерилизации не должна зависеть от финансового положения их хозяев.

Депутат добавил, что инициативу уже направили министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову. Ответ ожидается.

Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательную идентификацию домашних животных. Это поможет контролировать количество потерявшихся питомцев.