В Госдуме предложили разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым подготовила законопроект, согласно которому женщины смогут уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Миронова, инициативу первым озвучил патриарх Кирилл: он призвал распространить декретный отпуск на первый триместр беременности. Парламентарии согласились с предложением и разработали поправки, позволяющие женщинам уходить в декрет практически на любом сроке с выплатой пособий по беременности и родам.

Также парламентарии отметили, что в настоящее время врачи рекомендуют женщинам вставать на учет по беременности предпочтительно в первом триместре. Как считают авторы инициативы, тщательная диагностика в первом триместре позволят минимизировать потенциальные осложнения.

При этом декретный отпуск, в случае принятия законопроекта, можно будет взять сразу же после постановки на учет в женской консультации, а выплаты пособия начнутся с первого месяца отпуска.

«Мы понимаем, что далеко не все женщины захотят уйти в ранний декрет, тем более что зарплаты получать выгоднее, чем пособие. Но государство должно дать будущим мамам такую возможность», — отметил Миронов.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроект, разрешающий женщинам кормить грудью в любых общественных местах.