В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку машины

Средства материнского капитала необходимо разрешить тратить на покупку нового отечественного автомобиля. Такое предложение на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты «Справедливой России», документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Закрепить приобретение автомобиля в качестве меры государственной поддержки семей, имеющих детей, средствами материнского капитала», — указали в пояснительной записке.

Депутат Сергей Миронов напомнил, что для многодетной семьи автомобиль — не роскошь, а принципиально важное средство передвижения.

«Родителям нужно решать бытовые вопросы, возить детей в школу, кружки, секции детские сады, в больницы, поликлиники, музеи, театры или организовывать совместный отдых. Везде нужен автомобиль, без него в современной жизни сложно», — подчеркнул парламентарий.

Ранее в России предложили отказаться от индексации маткапитала на первенца.