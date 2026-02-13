В Госдуме предложили разрешить многодетным удаленку раз в неделю

ЛДПР предложила закрепить право многодетных родителей на удаленку раз в неделю

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили разрешить многодетным родителям дистанционную работу или гибкий график раз в неделю. Законопроект отправили на рассмотрение в правительство, он оказался в распоряжении 360.ru.

Слуцкий отметил, что право на гибкий график или дистанционную работу сегодня зависит от доброй воли работодателя. В итоге люди оказываются перед выбором — сохранить карьерный рост и доход или выполнить человеческий долг. Так быть не должно, уверен парламентарий.

«Тысячи многодетных семей, матерей и отцов живут в стрессе, разрываясь между домом и работой. Закон предоставляет данным категориям граждан отдельные гарантии: не отправлять в командировки, не привлекать к ночным сменам. Но если ребенка-инвалида нужно везти на обследование или если дома ждет лежачий больной, требующий регулярного ухода, послаблений недостаточно», — отметил депутат.

Он добавил, что документ предусматривает прямой запрет для работодателя изменять трудовые обязанности, снижать зарплату или ухудшать условия труда сотрудникам на удаленке.

Ранее в Госдуме предложили предоставить бесплатный проезд по платным трассам для многодетных.