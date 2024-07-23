Многодетным призвали разрешить бесплатно ездить по платным трассам

В ГД призвали предоставить бесплатный проезд по платным трассам для многодетных

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

В России предложили предоставить многодетным семьям возможность бесплатного проезда по платным трассам. Соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщило РИА «Новости».

«Комитет просит <…> рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — указала она.

Также Останина предложила рассмотреть отмену туристического налога для многодетных родителей. В документе отметили, что в комитет Госдумы по защите семьи поступают просьбы о расширении перечня федеральных мер соцподдержки семей, имеющих трех и более детей.

Недавно Мишустин рассказал о национальном проекте «Семья». По его словам, в его рамках особое внимание уделят многодетным россиянам.

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте