Многодетным призвали разрешить бесплатно ездить по платным трассам

В ГД призвали предоставить бесплатный проезд по платным трассам для многодетных

В России предложили предоставить многодетным семьям возможность бесплатного проезда по платным трассам. Соответствующее обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, сообщило РИА «Новости» .

«Комитет просит <…> рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог», — указала она.

Также Останина предложила рассмотреть отмену туристического налога для многодетных родителей. В документе отметили, что в комитет Госдумы по защите семьи поступают просьбы о расширении перечня федеральных мер соцподдержки семей, имеющих трех и более детей.

Недавно Мишустин рассказал о национальном проекте «Семья». По его словам, в его рамках особое внимание уделят многодетным россиянам.