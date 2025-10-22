В Госдуме предложили разрешить бездетным брать семейную ипотеку с одним условием

В ГД предложили разрешить бездетным семейную ипотеку, если они родят за три года

Депутаты Госдумы Владислав Даванков, Ксения Горячева и Георгий Арапов обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением разрешить бездетным парам льготную семейную ипотеку при условии, что они обязуются родить или усыновить ребенка в течение трех лет. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Если пара нарушит договор, то ставку по ипотеке повысят до рыночной, а банк получит право потребовать вернуть субсидию.

Таким образом депутаты хотят стимулировать рождаемость, создав парам более комфортные условия и ощущение стабильности. Они ссылаются на исследование ВЦИОМ, по которому до 70% молодых людей откладывают вступление в брак из-за финансовых проблем и неуверенности в завтрашнем дне.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил снизить ставку по семейной ипотеке для семей с двумя и более детьми.