В ГД потребовали оставить 6%-ную ставку ипотеки для семей с одним ребенком

Депутат Миронов предложил снизить ставку по ипотеке для семей с двумя детьми

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6% для семей с одним ребенком. А для семей с двумя и более детьми ввести дополнительные пониженные ставки. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«В наш адрес поступают обращения граждан, выражающих обеспокоенность инициативой по изменению условий программы семейной ипотеки. Люди отмечают, что действующая ставка на уровне 6% помогала многим семьям с детьми улучшить жилищные условия, и просят ее не повышать», — рассказал Миронов.

Льготная ипотека сегодня — важный инструмент государственной демографической и жилищной политики, как отметил депутат. В рамках национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда» государство стремится стимулировать рождаемость и обеспечить доступное жилье для молодых семей.