В ГД потребовали оставить 6%-ную ставку ипотеки для семей с одним ребенком
Депутат Миронов предложил снизить ставку по ипотеке для семей с двумя детьми
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой сохранить ставку семейной ипотеки на уровне 6% для семей с одним ребенком. А для семей с двумя и более детьми ввести дополнительные пониженные ставки. Документ оказался в распоряжении 360.ru.
«В наш адрес поступают обращения граждан, выражающих обеспокоенность инициативой по изменению условий программы семейной ипотеки. Люди отмечают, что действующая ставка на уровне 6% помогала многим семьям с детьми улучшить жилищные условия, и просят ее не повышать», — рассказал Миронов.
Льготная ипотека сегодня — важный инструмент государственной демографической и жилищной политики, как отметил депутат. В рамках национальных проектов «Демография» и «Жилье и городская среда» государство стремится стимулировать рождаемость и обеспечить доступное жилье для молодых семей.
«Но обсуждаемое увеличение ипотечной ставки до 12% для семей с одним ребенком ставит под угрозу достижение этих целей. Для подавляющего большинства молодых семей ее двукратное повышение закроет доступ к ипотечным программам, осложнит решение жилищного вопроса. Люди еще больше начнут откладывать рождение детей на потом, и это станет новым ударом по демографии в стране», — указал парламентарий.
Изначально льготные ипотечные программы создавались, чтобы сделать жилье доступным для многих людей, напомнил он. Но ставка в 9% для семей с одним ребенком идет вразрез с этой идеей. Более правильно было бы оставить ставку на уровне 6%. Семьи с двумя детьми могут рассчитывать на 4%, с тремя — на 2%, а с четырьмя и более — на 1%.
Такой механизм обеспечит баланс интересов: с одной стороны, это сохранит доступность жилья для молодых родителей, а с другой — создаст дополнительный стимул для рождения последующих детей.
Сергей Миронов
Практика последних лет показывает, что сохранение льготных условий важно для государственной политики, подчеркнул депутат.
Все меры поддержки — материнский капитал, региональные субсидии, налоговые льготы — помогают семьям с момента рождения первого ребенка. Но если условия ухудшатся, это подорвет доверие к государственным инициативам и демотивирует молодых родителей, убежден Миронов.