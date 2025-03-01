В Госдуме предложили разработать гибридный график для аллергиков

Депутат Антропенко выступил за дистант и гибридный график для аллергиков

Халатное отношение к аллергии способно привести к серьезным последствиям, а людям с сезонной гиперчувствительностью организма необходимо предоставлять возможность дистанционного обучения и гибридный график работы. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Парламентарий отметил, что здоровье населения — приоритетная задача государства. По мировой статистике, до 80% пациентов с бронхиальной астмой испытывают симптомы аллергического ринита, а до 40% пациентов с аллергическим ринитом страдают бронхиальной астмой.

«Халатность и частая предвзятость в отношении сезонной аллергии приводит к серьезным последствиям», — подчеркнул Антропенко.

Он привел в пример собственный опыт, упомянув, что из-за аллергии у ребенка знает, как живут люди с подобным диагнозом.

«Есть логика в том, чтобы предоставлять гибридный график работы людям с сезонной аллергией, потому что сам выход из дома в момент цветения березы может быть опасен приступами удушья для такого пациента», — заметил депутат.

Антропенко добавил, что в учебных заведениях зачастую нет понимания серьезности заболевания.

Ранее аллерголог Ольга Жоголева отметила, что рост числа аллергиков связан с питанием полуфабрикатами.