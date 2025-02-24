Аллерголог Жоголева: рост числа аллергиков связан с питанием полуфабрикатами

Проблема аллергии становятся все более частой среди современного населения, и причина этому кроется не только в генетике, но и в образе жизни. Аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева в беседе с kp.ru объяснила, что на работу иммунной системы сильно влияют внешние факторы: питание, использование антисептиков и антибиотиков.

Эти воздействия, по словам медика, меняют микрофлору организма, которая в свою очередь посылает сигналы генам, регулирующим иммунную реакцию.

На взгляд экспертов, основная причина роста числа аллергиков связана с употреблением переработанных продуктов, таких как колбасные изделия, полуфабрикаты и сладости. Эта пища оказывает негативное влияние на микрофлору, вызывая сбои в иммунной системе и повышая риск аллергических реакций. Кроме того, нездоровый рацион может усугубить существующие аллергические состояния.

Таким образом, образ жизни и питание играют важную роль в развитии аллергий, наряду с генетическими факторами, заключила Жоголева.