В Госдуме предложили провести школьный конкурс плакатов о вреде вейпов и энергетиков

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением провести в школах конкурс плакатов о вреде энергетиков и вейпов. Об этом сообщил ТАСС .

В документе парламентарий предложил каждому учебному заведению провести внутренний творческий конкурс. Признанная лучшей работа займет почетное место в проходной части учреждения.

По мнению Нилова, благодаря такому конкурсу у каждой школы появится социальная реклама, «к подготовке которой привлекут максимум учеников».

Учащихся по всей стране легче привлекать через творческие задачи к изучению важной информации о вреде энергетиков, алкоголя и никотина во всевозможных комбинациях, убежден парламентарий.

Последнее, по его оценке, особенно важно, поскольку многие подростки пребывают в заблуждении, что сами по себе энергетические напитки не опасны, а только в сочетании с алкоголем или что вейпы менее губительны, чем обычные сигареты.

Ранее главный нарколог Подмосковья рассказал о риске инфекций из-за курения вейпов.