Главный нарколог Подмосковья рассказал о риске инфекций из-за курения вейпов

В России проходит Неделя поддержания и укрепления иммунитета. Главный внештатный нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал, что курение вейпов повышает риск развития инфекционных заболеваний и общего ухудшения состояния здоровья.

Употребление спиртного и никотина влияет на организм человека на клеточном уровне.

«Так, последние исследования показали, что парение вейпов — электронных гаджетов по доставке никотина — действуют на клетки крови — лейкоциты. Именно они борются с воспалением, которое вызывает инфекция», — подчеркнул нарколог.

Из-за этого возрастает риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни легких, эмфиземы и даже рака. Врач добавил, что любители электронных сигарет подвергаются риску респираторных заболеваний. Также он призвал не верить тем, кто утверждает, что вейпы менее опасны, чем обычные сигареты.

Холдин уточнил, что алкоголь, в свою очередь, развивает дефицит витаминов и угнетает иммунитет.