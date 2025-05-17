В Госдуме предложили присвоить звание Героя России иерею Сергию Вайде

«Он ушел в пасхальные дни, в дни победы сил света над смертью и разрушением. Дома у него осталась жена и 11 детей. И пусть ничто не заменит им отца, его подвиг будет в их судьбе путеводной звездой», — сказал политик.

Миронов отметил, что отец Сергий с самого начала СВО добровольно отправился на фронт и погиб как настоящий воин, патриот и христианин, отдав жизнь за других. Священник, отец 11 детей, погиб 7 мая на Херсонском направлении, спасая раненого бойца.

Ранее в Балашихе открыли мурал с портретом Героя России Евгения Фадина. Его образ, созданный на фасаде дома № 3 по Мирскому проезду, теперь смотрит на прохожих с высоты.