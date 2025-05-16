Мурал с портретом Героя России Евгения Фадина открыли в Балашихе

В Балашихе, в микрорайоне Салтыковка, появился новый символ героизма: мурал с портретом Героя России Евгения Фадина, погибшего в зоне СВО. Его образ, созданный на фасаде дома № 3 по Мирскому проезду, теперь смотрит на прохожих с высоты.

На соседнем доме установили мемориальную доску, напоминая, что здесь жил настоящий герой. Торжественное открытие состоялось 16 мая 2025 года — в день, когда Евгению исполнилось бы 29 лет.

Мурал создал балашихинский художник Сергей Юраков, для которого эта работа стала частью миссии по сохранению памяти о героях. Подготовка заняла время: Сергей изучал боевой путь Фадина, чтобы передать его дух. На само изображение ушло 10 дней, несмотря на капризы погоды.

Евгений Фадин родился в Тбилиси, но Балашиха стала для него родным домом. По словам отца, Владислава Фадина, Евгений не гнался за военной славой. Он служил в МВД, выполнял задачи в Сирии, а затем, уже в центре беспилотной авиации, раскрыл свой талант в управлении дронами. В зоне СВО на Запорожском и Донецком направлениях его профессионализм помогал уничтожать технику и пункты управления противника. В сентябре 2023 года, во время прорыва украинских сил у Работино, машина Фадина попала под удар HIMARS. Тяжело раненый, он сумел вывести товарищей из-под огня, но сам скончался 8 сентября.

За мужество и самоотверженность Евгению Фадину посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

«Его подвиг — это вклад в наше будущее. Мы сделаем все, чтобы память о нем жила в школах и сердцах», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Память о герое продолжит жить и за пределами Балашихи. В его честь назовут фестиваль беспилотных летательных аппаратов, который впервые пройдет 14 сентября в Коломне. Евгений Фадин навсегда останется символом отваги и верности долгу для жителей Балашихи и всей России.