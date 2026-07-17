В Госдуме предложили предоставлять пять дней отпуска отцам новорожденных

Отцам новорожденных детей нужно предоставить пять дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли помочь семье в первые дни после рождения малыша и подготовиться к возвращению матери из роддома. Об этом ТАСС заявил депутат Сергей Миронов.

По его словам, пока мать с ребенком остаются в роддоме, отцу нужно успеть решить много бытовых вопросов, в том числе подготовить детскую кроватку и приобрести необходимые вещи.

«Было бы правильно, если бы отцу давали оплачиваемый отпуск в пять дней», — заявил парламентарий.

Трудовой кодекс предусматривает пять дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, такой отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым.

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