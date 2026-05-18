Российским мужчинам рассказали о правилах оформления отпуска во время декрета жены

Минтруд: будущие отцы имеют право на оплачиваемый отпуск во время декрета жены

Работающие мужья ушедших в декрет по беременности и родам россиянок сохранили право на ежегодный оплачиваемый отпуск и могут оформить его, чтобы побыть с супругой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда.

В ведомстве подчеркнули, что для будущих отцов уже составленный график отпусков или стаж работы не имеет никакого значения. Они могут оформить время для отдыха как на срок до, так и после появления на свет ребенка.

«Можно взять все дни отпуска или только часть. Работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска», — подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве отметили, что для оформления сотруднику необходимо направить заявление о предоставлении или переносе срока отпуска своему работодателю.

Проведенный в конце апреля опрос портала SuperJob показал, что число российских мужчин, готовых уйти в декретный отпуск вместо жены, выросло. О своей полной или частичной готовности к уходу с работы ради ухода за новорожденным заявила половина респондентов.