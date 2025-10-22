В Госдуме предложили повысить пенсии детям, оставшимся без родителей

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, по которому дети, оставшиеся без родителей, смогут получать более высокую пенсию. Документ есть в распоряжении 360.ru.

«Если ребенок потерял обоих родителей, индивидуальный пенсионный коэффициент нужно повысить в полтора раза, а для ребенка умершей одинокой матери — в три», — рассказал депутат.

Таким образом, первый сможет получать 25 тысяч рублей, а второй — 50. Сейчас пенсия по потере кормильца составляет 16,7 тысячи рублей.

Накануне Миронов предложил привязать пенсию к минимальному размеру оплаты труда, а не к значительно более низкому прожиточному минимуму пенсионера, как это делается сейчас.