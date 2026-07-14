В Госдуме предложили полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

В ГД призвали полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложение повысить компенсацию расходов на ЖКХ инвалидам и семьям с детьми-инвалидами до 100%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ, который есть в распоряжении редакции.

«Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50% до 100%», — сказано в пояснительной записке к проекту. Законопроект должны внести на рассмотрение Думы 14 июля.

Инициатива затрагивает почти 12 миллионов россиян с инвалидностью. Депутат также предложил и налоговые льготы тем предприятиям, которые занимаются трудоустройством инвалидов.

Ранее Миронов также предложил ввести поощрительные выплаты за супружеский стаж: пять тысяч рублей за пять лет брака и 10 тысяч рублей за 10 лет.