В Госдуме предложили поддержать производителей патриотичных игрушек

В Госдуме предложили ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу, усилить маркировку и поддержать российских производителей патриотичных игрушек. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова.

«Игрушка — это модель мира, которую мы вручаем детям. Сегодня она часто становится инструментом гибридной войны. Насаждает чуждые ценности и отрывает детей от любви к Родине», — отметила она во время заседания рабочей группы «Обеспечение детской безопасности, противодействие деструктивным идеологиям в детской и молодежной среде».

Особое внимание участники круглого стола обратили на продукцию таких компаний, как Mattel, чьи линейки кукол Enchantimals и Monster High пропагандируют деструктивные образы, связанные с культом смерти и агрессии.

Эксперты отметили, что такие игрушки могут вызвать у детей страхи и психические нарушения.

По итогам заседания прозвучала инициатива о разработке законопроекта об обязательной экспертизе игрушек на психологическое и воспитательное воздействие, об усилении таможенных проверок и о разработке льгот и квот для отечественных компаний, создающих игрушки с традиционными ценностями.

«Мы должны вернуть детям добрые игрушки, воспитывающие дружбу и патриотизм», — подчеркнула Лантратова.

