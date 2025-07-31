В Госдуме предложили снизить НДС до 5% на российское детское питание

Правительство РФ должно снизить ставку НДС до 5% для отечественных производителей детского питания. Об этом 360.ru сообщил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Соавтором предложения выступила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Инициативу направили главе правительства Михаилу Мишустину.

По мнению Миронова, снижение НДС с 10 до 5% и введение пониженной ставки налога для предпринимателей позволит им снизить цену на свою продукцию. Он отметил, что сегодня отечественные производители детского питания занимают менее 8% рынка.

«Большая часть ключевых компонентов для сухих смесей и лечебного питания поставляется из-за границы, а в целом зависимость предприятий от импортного сырья достигает 40%», — рассказал парламентарий.

Кроме того, производители вынуждены повышать стоимость своей продукции из-за высокой инфляции и роста цен на импортное сырье. К тому же для многих семей тратить на молочные смеси около 15–16 тысяч рублей в месяц очень дорого.

«Нужны налоговые льготы, чтобы предприниматели смогли снизить цены, высвободить средства для проведения НИОКР, импортозамещения и локализации цепочек поставок сырья, что критически важно для преодоления зависимости от импорта», — добавил Миронов.

Ранее в Госдуме также предлагали ввести бесплатные обеды в период сдачи ЕГЭ и ОГЭ.