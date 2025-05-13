В Госдуме предложили платить россиянам за информацию о правонарушениях мигрантов

Депутаты Госдумы выступили с предложением о введении денежных выплат россиянам, которые будут сообщать информацию о мигрантах-нарушителях. Текст обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева есть в распоряжении 360.ru.

«Предлагаем рассмотреть возможность внедрения механизма выплаты денежного вознаграждения гражданам за предоставление достоверной информации о фактах нарушения миграционного законодательства иностранными гражданами (например, о нахождении в стране лиц без необходимой регистрации по месту пребывания, без патента на трудовую деятельность, без действующей визы и т. д.)», — сообщили авторы инициативы в письме.

Нововведение предложили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Владимир Плякин. По их мнению, дополнительное привлечение граждан к деятельности по выявлению нелегальных мигрантов и их правонарушений поможет преодолеть трудности, связанные с неукомплектованностью личного состава МВД, и поспособствует уменьшению преступлений.

Авторы инициативы также предложили пересмотреть размеры штрафов за выявленные нарушения. Депутаты считают, что штрафы при принятии решения об административном выдворении следует увеличить с текущих двух-семи тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

«Половина дохода, полученного государством от штрафа в 100 тысяч рублей и конфискации имущества, должна передаваться в качестве вознаграждения тому гражданину, чье обращение в МВД стало основанием для задержания и депортации нелегального мигранта», — заключили депутаты.

Ранее первый заместитель партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с другой инициативой, направленной на борьбу с ростом количества преступлений, которые совершают иностранные граждане. Он предложил ввести в России функцию отказа от поездок с таксистами-мигрантами.