В Госдуме предложили платить многодетному родителю в декрете до 100% зарплаты

В России необходимо ввести прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком для третьего и последующих детей. С таким предложением к министру труда и соцзащиты Антону Котякову обратилась депутат Яна Лантратова, ее обращение оказалось в распоряжении 360.ru.

Парламентарий предложила выплачивать 80-100% среднего заработка в зависимости от возраста ребенка и очередности рождения.

«При рождении четвертого ребенка — отпуск до 4,5 года с выплатой 90% среднего заработка, при рождении пятого и последующих — отпуск до 5,5 года с выплатой 100% среднего заработка», — отметила она.

Лантратова добавила, что отпуск необходимо предоставлять любому из родителей с возможностью разделения, а также предусмотреть гибкий график без утраты права на выплату и частичную занятость.

Депутат считает, что такая конструкция поможет сохранить профессиональный потенциал женщин и снизит риск утраты квалификации.

Ранее ушедших в декрет россиян предложили освободить от штрафов по кредитам.