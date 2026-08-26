В Госдуме предложили платить бабушкам и дедушкам за уход за внуками

Депутат Миронов предложил платить бабушкам и дедушкам за уход за внуками

Бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за детьми до семи лет, предложили назначить ежемесячные выплаты. С такой инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщил ТАСС .

Парламентарий отправил письмо главе Минтруда Антону Котякову. По замыслу Миронова, размер выплаты следует установить на уровне минимального размера оплаты труда в конкретном регионе. Право на нее должно возникать после рождения каждого ребенка, а не только первенца.

Миронов считает, что такая мера позволит родителям работать, передав часть заботы о ребенке ближайшим родственникам. Одновременно инициатива поддержит старшее поколение и укрепит семейные связи.

«Считаю необходимым рассмотрение инициативы о введении ежемесячной выплаты для бабушек и дедушек, осуществляющих уход за ребенком до достижения им возраста семи лет», — отметил Миронов в письме.

По мнению депутата, участие старших родственников в воспитании детей также может создать дополнительные стимулы для рождения детей и в долгосрочной перспективе повысить демографический потенциал страны.

Ранее Миронов призвал увеличить пособие на детей до полутора лет.