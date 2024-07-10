Жителям Подмосковья напомнили правила передачи показаний счетчиков и оплаты ЖКУ

Для корректного расчета стоимости коммунальных услуг важно правильно передавать показания счетчиков и оплачивать счета до 10-го числа каждого месяца. Об этих и других правилах жителям напомнили в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Индивидуальные приборы учета устанавливают для точного учета потребленных ресурсов в домах и квартирах. Показания за электричество следует подавать с 15 по 26 число, за воду и тепло сроки индивидуальные, их можно узнать в управляющей компании.

«Несоблюдение сроков не приводит к штрафам, однако, в такой ситуации исполнитель коммунальных услуг будет рассчитывать сумму оплаты сначала на основе среднемесячных показателях, а затем в соответствии с установленными нормативами. При этом эти суммы могут быть выше», — отметили в ведомстве.

Оплачивать счета необходимо до 10 числа. Важно не допускать просрочки, чтобы избежать начисления пени.

Если собственник обнаружил, что в квитанции указаны завышенные суммы, то излишне начисленные средства можно вернуть. Для этого нужно обратиться в управляющую компанию и предоставить подтверждающие документы.

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