В Госдуме предложили передавать пенсионные баллы по наследству

В Госдуме предложили ввести в России передачу пенсионных баллов по наследству. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, выступивший автором инициативы.

По его словам, необходимо выплачивать единовременную компенсацию прямым родственникам застрахованных россиян, умерших до наступления пенсионного возраста.

По инициативе, выплата будет равна сумме средней социальной пенсии за последние три года и станет зависеть от продолжительности страхового стажа умершего и накопленных им баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

Для семей, получающих пенсию по потере кормильца, компенсация не предполагается.

Слуцкий отметил, что сегодня страховые взносы в случае смерти до пенсионного возраста безвозвратно утрачиваются, что приводит к дополнительной финансовой нагрузке для семей, столкнувшихся с расходами на погребение.

Письмо с предложением нововведения направили председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Ранее стало известно, что пенсии в России вновь вырастут в апреле. Индексация затронет около 4,3 миллиона человек.