В Госдуме предложили передать недвижимость казнокрадов бойцам СВО

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил передавать конфискованную у коррупционеров недвижимость участникам СВО в безвозмездное пользование. По его мнению, такая мера повысит эффективность использования имущества, обращенного в доход государства.

Ранее стало известно, что Счетная палата выявила низкую эффективность управления конфискованным имуществом. Из почти девяти тысяч обращенных в доход государства объектов только 8% продали и сдали в аренду.

«Это, конечно, полное раздолбайство. Чиновники ссылаются на разные ограничения, которые сами же придумали. В результате государство выступает в роли собаки на сене: и само заполученным богатством толком не пользуется, и другим не дает», — объяснил Миронов в комментарии 360.ru.

Парламентарий напомнил, что ранее уже предлагал решать жилищные проблемы участников СВО за счет имущества коррупционеров. В августе он обращался к правительству с инициативой наделить фонд «Защитники Отечества» правом распоряжаться такой недвижимостью и средствами от ее реализации.

Он отметил, что в таком случае недвижимость останется государственной собственностью, но при этом там будут жить люди. Также остальное реквизированное имущество — вроде яхт, машин и драгоценностей — Миронов предложил «пускать с молотка на нужды наших героев».