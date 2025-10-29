Счетная палата нашла нарушения при управлении конфискованным имуществом

Счетная палата обнаружила нарушения в распоряжении имуществом, переданном в доход государства. Об этом сообщили в отчете на сайте ведомства.

Изъятое в пользу государства имущество поступает в федеральный бюджет с 2011 года. Речь идет об объектах собственности, обращенных в доход России вследствие неподтверждения законности их происхождения, а также об имуществе, конфискованном по фактам коррупционных преступлений.

«Всего по состоянию на 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти девять тысяч объектов такого вида недвижимого имущества общей стоимостью более 113 миллиарда рублей», — заявил аудитор Андрей Батуркин.

В Счетной палате обратили внимание на системные проблемы и законодательные барьеры, которые мешают учету и применению коррупционного имущества.

Например, недостаточно урегулирована процедура перехода конфискованных активов из ведения ФССП к Росимуществу, что приводит к негативным последствиям, в том числе к приему на учет фиктивных объектов и увеличению срока вовлечения имущества в оборот.

С 2021 года приватизировали 240 объектов — это менее 4% от всего имущества, а с 2023 года в аренду передали 224 таких объекта, что тоже ниже этой доли.

«Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 миллиарда и 832,2 миллиона рублей», — сказал Батуркин.

Ранее стало известно, что обращенную в доход государства студию «Леста» передали в управление компании «Айти Технологии». Ее возглавляет бывший гендиректор VK Борис Добродеев.