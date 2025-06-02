В Госдуме предложили отменить ОГЭ

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» отправили министру просвещения Сергею Кравцову обращение с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме устных и письменных экзаменов. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Авторами документами стали глава политической партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова.

В качестве альтернативы они предложили вернуться к традиционной форме итоговой аттестации в виде устных и письменных экзаменов, проводимых на основании локальных нормативных актов непосредственно образовательными организациями, с учетом особенностей методик преподавания и учебного плана.

По мнению парламентариев, такой подход оптимизирует расходы бюджета за счет отказа от затратных мер по организации ОГЭ, укрепит доверие между участниками образовательного процесса, повысит ответственность педагогов за объективность оценки знаний и снизит психологическое давление на учащихся.

Ранее стало известно, что большинство старшеклассников считают экзамен по русскому языку самым сложным в ОГЭ и ЕГЭ.