Экзамен по русскому языку назвали самым сложным для школьников

Большинство старшеклассников считают экзамен по русскому языку самым сложным в программах ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщила «Газета.ru» .

Исследование образовательной платформы «Умскул» показало, что 27% опрошенных девятиклассников и 20% выпускников назвали русским язык сложнейшим предметом для сдачи экзаменов. Для подготовки к испытаниям подростки тратят примерно 3-4 часа в день, и более половины испытывают эмоциональное выгорание. С ним не сталкиваются только 26% респондентов.

Сложными предметами учащиеся также посчитали математику и обществознание. Примерно 85% опрошенных отметили, что результаты экзаменов в первую очередь зависят от качества подготовки и объема знаний. Также важными факторами назвали везение (48%) и уровень стресса (43%).

Ранее нейропсихолог Дарья Живина посоветовала родителям школьников делиться с ними своим опытом сдачи экзаменов. Также она рекомендовала настраивать подростков на то, что все можно исправить, сообщили «Известия».