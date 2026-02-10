В Госдуме предложили отменить обязательную прописку по месту жительства

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательной регистрации по месту жительства. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе партии.

Авторы инициативы — группа депутатов во главе с лидером фракции Владиславом Даванковым — предлагают сделать регистрацию добровольной.

Сейчас за проживание без прописки или нарушение ее правил предусмотрены штрафы. По статистике, примерно 25% граждан до 30 лет живут не по месту регистрации, а 13% семей арендуют жилье.

«Обязательный характер регистрационного учета на практике приводит к формированию административных барьеров для граждан, проживающих в съемном жилье либо вынужденных часто менять место проживания», — указали в документе.

Депутаты отмечают, что во многих крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, фактическое население значительно превышает данные официального учета.

Законопроект предполагает изменить формулировки в действующем законе: вместо «обязаны» зарегистрироваться граждане «вправе» это сделать.

